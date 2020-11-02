الصحة العالمية : العالم يشهد فترة حرجة.. وكورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ على نطاق دولي

2020/11/02 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، إن العالم يشهد فترة حرجة بسبب الطفرة في إصابات فيروس كورونا المستجد.وأضاف من عزله الذاتي بعد اعلانه مخالطته شخصا مصابا بالفيروس : هذه فترة حرجة أخرى تستوجب التحرك، إنها لحظة حرجة للقادة حتى يتصرفوا وللناس حتى يتحدوا من أجل هدف واحد.



اغتنموا الفرصة فلا يزال أمامنا الوقت.وكانت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ على نطاق دولي، داعية حكومات الدول لاتخاذ إجراءات لمنع انتشار الفيروس./انتهى3

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