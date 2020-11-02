2020/11/02 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا: الصحة تسجل 3413 إصابة وترهن الحظر بزيادة العدوى بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة 3413 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 2995 حالة جديدة وبواقع وفيات 51 حالة ، ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاثنين. واشار الموقف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى انه (تم فحص نحو 16910 حالة في مختبرات الصحة […]

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