2020/11/02 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : فرص الأمطار واردة في الوسط والشمال بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا مصحوبا بامطار في الوسط والشمال .وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئياً وأحيانا غائما مع فرصة […]

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