الأنواء : فرص الأمطار واردة في الوسط والشمال


الأنواء : فرص الأمطار واردة في الوسط والشمال
2020/11/02 | 20:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنواء : فرص الأمطار واردة في الوسط والشمال بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا مصحوبا بامطار في الوسط والشمال .

وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى غائما جزئياً وأحيانا غائما مع فرصة […]

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