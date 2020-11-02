2020/11/02 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحتدام الخلاف بسبب الإقتراض يحرج البرلمان ويضع الحكومة على المحك لا بوادر حل لأزمة الرواتب والموظف يدفع ثمن المماطلة بعد تعليق الصرف بغداد – الزمان تتجه أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين، نحو نفق مظلم وتخطو باتجاه التعقيد، بعد احتدام الخلاف على مبلغ تمويل العجز الذي وضع البرلمان بموقف حرج ومسؤوليات الحكومة على المحك، بعد مضي […]

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