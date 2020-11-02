2020/11/02 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغتيال شيخ عشيرة مؤيد للإحتجاجات بميسان خريجو المجموعة الطبية يتعرضون للضرب خلال تظاهرة في الباب المعظم بغداد – قصي منذر أصيب عدد من المتظاهرين خلال الوقفة التي نظمها خريجو المجموعة الطبية، امس الاثنين أمام مقر وزارة الصحة والبيئة في منطقة الباب المعظم.ونظم الخريجون من أطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية والتمريضية، تظاهرة حاشدة للمطالبة بالتعيين […]

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