2020/11/02 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو غزالة : العالم سيعيش في ظل ترامب بفوزه أو عدمه المجتمع العربي لن يشهد تحوّلاً بعد الإنتخابات الأمريكية عمان – رند الهاشمي استبعد المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة أن يحدث تغير في السياسة الأمريكية تجاه العالم العربي بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.وقال أبو غزالة في لقاء متلفز تابعته (الزمان) امس أن (فوز […]

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