2020/11/02 | 20:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ حققت أغنية “ودعت روحي”، للفنان العراقي ماجد المهندس ، أرقاما قياسية تجاوزت حاجز الـ 6 مليون مشاهدة ، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهر”يوتيوب”.



الأغنية كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: نواف عبدالله، توزيع: زيد نديم ، وتقول كلمات الأغنية: ودعت روحي من قبل ..



ما اوادعك اشوفها تطلع ..



ولو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ودعت روحي” لماجد المهندس تتجاوز 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب وكالة الصحافة المستقلة.

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