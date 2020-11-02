التعليم العالي العراقية تحدد موعد انطلاق الدراسة في الجامعات

2020/11/02 | 21:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، الاثنين، أن الدراسات الأولية في الجامعات ستنطلق في السادس من الشهر المقبل، وتقوم على آلية التعليم...

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