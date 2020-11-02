2020/11/02 | 21:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء

اكدت مديرية تربية كربلاء انه منذ 6 سنوات لم يتم احالة اي مشروع مدرسة رغم ان المحافظة بحاجة الى 350 مدرسة لفك الاختناقات والغاء الدوام الثلاثي.

وقال مدير الابنية المدرسية في المديرية مؤيد الاسدي لـ/ المعلومة/، ان “كربلاء لم تشهد منذ العام 2014 احالة اي مشروع مدرسة بسبب الازمة المالية، واحيلت 10 مشاريع فقط مطلع العام 2020 على الرغم من ان المحافظة بحاجة الى 350 مدرسة لالغاء الدوام الثلاثي وتقليص الدوام الثنائي في بعض المدراس التي تشهد اختناقات بسبب كثرة الطلبة”.

واضاف ان “ان الازمة المالية لم تؤثر على توقف المشاريع فقط بل تسبب بعدم دفع المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع القديمة والمتوقفة منذ سنوات”، مطالبا الحكومتين المحلية والمركزية بايلاء المحافظة اهمية بالغة لما لها من خصوصية تتمثل في الهجرة المستمرة اليها.



انتهى 25ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية كربلاء: نحتاج الى 350 مدرسة لفك الاختناقات والغاء الدوام الثلاثي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية كربلاء: نحتاج الى 350 مدرسة لفك الاختناقات والغاء الدوام الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).