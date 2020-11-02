انخفاض أسعار النفط بعد حالات الإغلاق الجديدة بسبب كورونا

2020/11/02 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط الاثنين أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر بعد عمليات الإغلاق الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا.

وشدد عدد من الاقتصادات القيود الاجتماعية، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، التي تكافح في الوقت نفسه معدلات الإصابة المتزايدة.

ويخشى من أن تؤثر إجراءات الإغلاق الجديدة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، وسوف يتراجع الطلب على النفط.

كما أن أسواق السلع والأسهم تمر بحالة توتر، مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، في ساعات التداول في الأسواق الآسيوية، إلى أدنى مستوى فبلغ 35.74 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر مايو/أيار.

PUKmedia / وكالات ‌

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