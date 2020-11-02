العمل تطلق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني

2020/11/02 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن اطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني.

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