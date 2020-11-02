وزير إسرائيلي.. 5 دول على اجندة التطبيع بينهم السعودية وقطر

2020/11/02 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، ان 5 دول من بينها السعودية وقطر على اجندة التطبيع مع اسرائيل.

وقال كوهين في تصريح متلفز، اليوم (2 تشرين الاول 2020)، انه "اذا استمرت سياسة ترمب للتقارب الاقليمي، فإننا سنتمكن من التوصل لاتفاقيات سلام اضافية مع كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان والمغرب والنيجر".





وقد قبلت السعودية ضمنا اتفاقي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، لكنها لم تصل إلى حد إعلان تأييدها لهما ولمحت إلى عدم استعدادها لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكانت الرياض قد طرحت في 2002 خطة للسلام بين العرب وإسرائيل تدعو للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لإفساح الطريق أمام قيام دولة فلسطينية.

واستبعدت قطر، التي لها علاقات بإيران وحركة "حماس" التي تدير قطاع غزة، التطبيع قبل إقامة دولة فلسطينية.

وفي مخالفة للتحفظ الإسرائيلي في التعليق على الانتخابات الأمريكية التي تجرى الثلاثاء، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إن إبرام المزيد من اتفاقات التطبيع سيعتمد على مدى "عزم" الرئيس الأمريكي المقبل على مواجهة إيران.

وصرح كوهين بأن الرئيس المقبل "إذا لم يظهر الحسم في مواجهة إيران فإنهم سيأخذون وقتهم ولن يتعجلوا ولن يختاروا جانبا دون الآخر..



سياسة التنازلات ستعرقل اتفاقات السلام".

وقد ركز ترامب على سياسته في الشرق الأوسط خلال الحملة الانتخابية، وردا على سؤال الأسبوع الماضي عن الدول التي قد تحذو حذو الإمارات والبحرين والسودان قال ترامب "لدينا خمس دول مؤكدة".

ا.ح

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