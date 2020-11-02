وزارة الكهرباء تنفذ حملة إنارة في ساحة التحرير ومحيطها (صور)

2020/11/02 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن مساهمة ملاكاتها الفنية والهندسية في "تعضيد" الجهود الحكومية لإعادة تاهيل منطقة التظاهرات في ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها.



وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، ان "الجهود الحكومية الوزارية كانت قد استنفرت لتأهيل ساحات التظاهر وفتح الطريق أمام حركة السيارات من وإلى جانب الكرخ، وقدمت ملاكات الوزارة خدماتها السريعة في اعادة الوجه الجميل لبغداد عبر تعضيد الجهد الحكومي بالتعاون مع أمانة بغداد، وذلك بإعادة تغذية المناطق المحيطة فضلا عن نفقي التحرير سواء من جهتي شارعي السعدون والجمهورية أو من جهة نفق ساحة الطيران".

وقال مدير عام بلدية بغداد/ الرصافة، بحسب البيان أن "وزارة الكهرباء من أوائل الوزارات التي ارسلت ملاكاتها لإعادة تاهيل الشبكة الكهربائية وإنارة الإنفاق وساحة التحرير وجسر الجمهورية وان ملاكاتها كانت حاضرة في الساعات الأولى لإعادة التأهيل والصيانة وإنارة الموقع بالتزامن مع رفع الأضرار".

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة احمد العبادي أن "الملاكات مستنفرة لصيانة وتاهيل القاطع بأكمله وتغيير ماهو عاطل بآخر جديد وان الجهود شملت شارع الخلاني أيضا مشيدا بجهد أمانة بغداد في تهيئة الأرضية المناسبة لمد الاسلاك وربط القواطع بسرعة فائقة"، مضيفاً "اننا نستلهم من عبق ساحه التحرير دروسا لطالما صدحت بها الحناجر التي تغنت بحب العراق وصار لزاما علينا أن نستذكر دماء شهداء الحرية الذين سقطوا ظلما وبذلك علينا أن نعمل ونديم العمل لنواصل ما بدأوه".

وتأتي هذه الأعمال بحسب البيان "من أجل تحسين أداء الشبكة الكهربائية في وسط العاصمة والمعالم الرئيسية في بغداد كساحة التحرير وغيرها لإعادة الوجه المشرق لعاصمتنا الحبيية بغداد".

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