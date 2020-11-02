لقلب الطاولة على

2020/11/02 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيان مشترك تضمن أربعة إدانات، ندد مسؤولون من ثلاثة مساجد كبرى واتحادات إسلامية اجتمعوا في مسجد باريس، الاثنين، بـ"الدعوات غير المبررة لمقاطعة السلع الفرنسية" وبالإرهاب و "كل من يستغل الإسلام لأغراض سياسية".

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