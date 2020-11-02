بالفيديو والصور.. نيويورك وواشنطن تتحصنان خوفاً من السلب والنهب

2020/11/02 | 21:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رصدت وسائل إعلامية أمريكية، ما وصفته بـ"انتشار حالة من الذعر والخوف" في الشارع الأمريكي قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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