وزير الدفاع يأمر بإرسال مقاتل

2020/11/02 | 21:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاثنين، امراً وزارياً بارسال مقاتل "بطل" الى الخارج للعلاج.

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