2020/11/02 | 21:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه عالمياً خلال تداولات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة، وبعد بيانات اقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه عالمياً بعد بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه عالمياً بعد بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).