توقيف 15 عراقيا في تركيا للاشتباه بانتمائهم لداعش

2020/11/02 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، 15 عراقيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم / داعش/ في عملية أمنية بولاية قرشهير وسط البلاد.وذكرت وكالة الاناضول انه : في نطاق التحقيقات التي أجراها المدعي العام في الولاية، نفذت فرق مكافحة الإرهاب، حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في مركز الولاية.واشارت الى انه تم نقل الموقوفين إلى وحدة الطب العدلي لإجراء فحوصات لهم قبيل نقلهم إلى المحكمة./انتهى3

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