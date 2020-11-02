المتحدث باسم التربية : تحديد موعد بدء العام الدراسي من صلاحية لجنة الازمة العليا

2020/11/02 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت وزارة التربية ان تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد من صلاحية خلية الازمة العليا.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح متلفز ان : الوزارة انهت خطتها الخاصة بالعام الدراسي بتحديد يومين بالاسبوع للدوام وتقليص المناهج الدراسية وتحديد عدد الطلاب داخل الصف الواحد وحسب مساحته.واضاف ان : التعليم الالكتروني سيستمر بالتزامن مع التعليم الحضوري .مبينا ان : مديرية المناهج اختارت المواضيع المهمة خلال عملية التقليص.واوضح فاروق ان : دوام الطلبة والتلاميذ يرتبط بمعايير محددة .وفي حال رغبة الاهالي بعدم ارسال ابنائهم عليهم التعهد بالتعليم الجيد لهم وحضورهم لاداء الامتحانات ان كان لنصف السنة او النهائي./انتهى3

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