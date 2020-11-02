2020/11/02 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق رواتب الإعانة الإجتماعية لشهر تشرين الثاني للرجال والنساء في بغداد والمحافظات .ودعت في بيان مقتضب المستفيدين من حاملي بطاقة (كي كارد) الى مراجعة منافذ الصرف الإلكتروني لتسلم رواتبهم ./انتهى3

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