"خلية الضغط" تتلاعب بطقس العراق: أجواء باردة وأمطار غزيرة

2020/11/02 | 21:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتشير التوقعات، إلى أن أجواء العراق ستشهد موجة من الأمطار تشمل مناطق عدة من بينها العاصمة بغداد.

وقال الراصد صادق عطية في توضيح عبر صفحته الرسمية، الإثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "خلية من الضغط المنخفض السطحي مع مد رطب مداري في الطبقات العليا يؤثر في تشكل سحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق عديدة من شمال وغرب البلاد، إضافة إلى صلاح الدين وغرب النجف وغرب كربلاء".

وأضاف عطية، أنّ "يوم الثلاثاء سيشهد تحسن فرص الأمطار في المناطق ذاتها، إضافة للعاصمة بغداد وكربلاء وبابل والنجف ومناطق من ديالى وربما الديوانية"، موضحًا أنّ "فرص الأمطار ستكون ضعيفة بما يتعلق ببقية المناطق".

وأوضح المتنبئ الجويّ، أنّ "منخفضًا حركيًا سيتحرك، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر، من جهة البحر المتوسط، مصحوبًا بغزارة في الأمطار على مناطق من سوريا ولبنان وفلسطين، ويندفع يوم الخميس ليؤثر بأمطار معتدلة إلى خفيفة الشدة رعدية على مناطق شمال وغرب البلاد".

وأشار عطية، إلى أن "الحالة الجوية ستكون غير مستقرة يومي الخميس والجمعة وفيها تقلبات كثيرة وربما ستشهد مدن الفرات الأوسط والجنوب بعض الزخات المتفرقة"، لافتًا إلى وجود "مؤشرات على انخفاض واضح في درجات الحرارة شمال البلاد وغربها خلال الأيام المقبلة بسبب اندفاع تأثير موجة شبه قطبية، تؤثر في بلاد الشام أيضًا والأردن".

وبيّن المتنبئ، أن "بقيّة المناطق لن تشهد انخفاضًا ملحوظًا باستثناء ساعات الليل، حيث تميل الأجواء للبرودة في وسط البلاد".

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