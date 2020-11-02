الكشف عن اماكن تواجد ارهابي داعش واسرهم في الانبار

2020/11/02 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ، الاثنين ، امكان تواجد قادة وعناصر ارهابي داعش واسرهم مؤكدا رفض سكان المناطق المحررة استقبالهم تحت اي ذريعة كانت .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” المعلومات الاستخباراتية المؤكدة تفيد بان البعض من قادة وعناصر ارهابي داعش واسرهم فروا ابان معارك التحرير من المناطق الغربية باتجاه الاراضي السورية ومنها الى تركيا حيث يتواجد العديد من المطلوبين في تلك المناطق التابعة لدول الجوار بعد ملاحقتهم امنيا وعشائريا”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” كافة المحاولات التي بذلت من قبل اطراف حكومية ومنظمات اممية من تقريب وجهات النظر بين اسر ارهابي داعش وخصمهم من الذين تم تصفية ابناءهم على يد عناصر التنظيم الاجرامي ابان سيطرتهم على مساحات واسعة من مدن الانبار، مبينا ان” القوات الامنية مازالت تخشى عودة اسر ارهابي داعش الى مناطق سكناهم المحررة تحسبا من وقوع ثارات عشائرية تسبب زعزعة امن واستقرار الانبار “.



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