الكهرباء تعلن تنفيذ حملة إنارة في ساحة التحرير ومحيطها

2020/11/02 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن مساهمة ملاكاتها الفنية والهندسية في “تعضيد” الجهود الحكومية لإعادة تاهيل منطقة التظاهرات في ساحة التحرير والشوارع المحيطة بها. وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجهود الحكومية الوزارية كانت قد استنفرت لتأهيل ساحات التظاهر وفتح الطريق أمام حركة السيارات من وإلى جانب الكرخ، وقدمت …

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