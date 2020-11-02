2020/11/02 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال مدريد يحشد أسلحته لمواجهة إنتر ميلان وكالة الصحافة المستقلة.

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