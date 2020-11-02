صحة النجف تنفي إقالة مديرها وتعيين بديل عنه

2020/11/02 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

نفى المتحدث باسم دائرة صحة محافظة النجف، سالم الحميداوي، الإثنين، 02 تشرين الثاني، 2020، إقالة مديرها الحالي رضوان الكندي وتعيين بديلا عنه.

وقال الحميداوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعفاء المدير العام الحالي، رضوان الكندي وتعيين الدكتورة هدى الجبوري، لا صحة له".

واضاف أن "هذه الاخبار ماهي الا اكاذيب يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويسوق لها البعض دون تأكيد، وهي ليست دقيقه بالمرة".

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