2020/11/02 | 21:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صباح هورامي مدير عام صحة السليمانية حصيلة شهر كامل للاصابات والشفاء بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال هورامي في بيان له يوم الاثنين، انه من 19/9 الى 19/10، شفي 6940 مواطنا من الفايروس، فيما اشار الى اصابة 13961 مواطنا بالفايروس في الفترة من 13/5 الى 19/10 في السليمانية.

PUKmedia / ترجمة ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 6940 مصابا بكورونا في السليمانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء 6940 مصابا بكورونا في السليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).