العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الإجتماعية لشهر تشرين الثاني

2020/11/02 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اطلاق رواتب الإعانة الإجتماعية لشهر تشرين الثاني للرجال والنساء في بغداد والمحافظات .ودعت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،” المستفيدين من حاملي بطاقة (كي كارد) الى مراجعة منافذ الصرف الإلكتروني لتسلم رواتبهم .

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