2020/11/02 | 21:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/تداول محبو النجمة التونسية درة ، منذ قليل مقاطع فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، لحفل زفافها ، على رجل الأعمال المصرى هانى سعد، والمقام حاليا بمدينة الجونة ، بحضور عدد قليل من نجوم الفن.



وشاركت الفنانة درة جمهورها بصور من عقد قرانها عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت قائلة: “ما جمعه الله في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاهد..



الصور والفيديوهات الأولى من حفل زفاف الفنانة درة وكالة الصحافة المستقلة.

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