إعلان موعد انتخابات رئاسة برشلونة

2020/11/02 | 21:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت، موعد الانتخابات الرئاسية للنادي، بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلسه.

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