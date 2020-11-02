اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني

2020/11/02 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن اطلاق راتب الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني.



وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020)، انه "بالرغم من الظروف المالية والتحديات التي يواجهها بلدنا في الوقت الحاضر وبتوجيه من وزير العمل عادل الركابي أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية راتب الرعاية الاجتماعية لاكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ يصل الى اكثر من (214 ) مليار دينار، لعام ٢٠٢٠".

وذكر مدير عام الحماية الاجتماعية حسين علي، بحسب البيان أن "عدد الاسر التي يعيلها رجل بلغ (963676) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (161) مليار دينار فيما بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (430260) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (52) مليار دينار"، داعياً "الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب".

ودعت هيئة الحماية الاجتماعية "الاسر المستفيدة كافة الى الالتزام بالشروط الصحية لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا عند استلامها الرواتب حفاظا على الصحة العامة"، منوهاً الى ان "راتب الرعاية الاجتماعية اصبح كل شهر بدل شهرين بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين".

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