ترامب واثق من الفوز وبايدن يندد بـ

2020/11/02 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، عن ثقته بالفوز بالانتخابات الرئاسية بعد أن ندد باستطلاعات الرأي، في حين انتقد منافسه جو بايدن ما اعتبرها بـ"الفوضى" خلال ولاية ترامب الأولى.

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