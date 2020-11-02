إعلان موعد انتخابات رئاسة برشلونة

2020/11/02 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت، موعد الانتخابات الرئاسية للنادي، بعد استقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلسه.

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