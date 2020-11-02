الناتو يرجح تمديد البقاء في العراق لخمس سنوات إضافية

2020/11/02 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناتو، أنه قد يبقى لـ5 سنوات إضافية في العراق لحين تفعيل برنامج إصلاح الأمن.بحسب المواقع الاخبارية

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