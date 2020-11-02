محافظة عراقية تسجل اعلى نسبة شفاء من كورونا منذ ظهور الوباء

2020/11/02 | 21:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعافي نحو 7 آلاف مصاب من فيروس كورونا في المحافظة خلال فترة شهر واحد.

وقال المدير العام لصحة السليمانية صباح هورامي في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان المحافظة شهدت خلال الفترة من 19 ايلول لغاية 19 تشرين الأول الماضيين شفاء 6940 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

واضاف هورامي ان 13961 مصابا بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء من المرض خلال الفترة من 13 ايار الماضي لغاية 19 أيلول الماضي.

يأتي هذا في وقت طلبت حكومة كردستان، اليوم الاثنين، من سكان الاقليم الالتزام بالإجراءات الوقائية سيما مع قدوم فصل الشتاء.

وقال رئيس الحكومة خلال حفل لافتتاح أحد المشاريع في اربيل ، إن “فيروس كورونا وللأسف يتفشى بسرعة”.

وأضاف “انتهز هذه الفرصة لاطلب منكم الالتزام بالاجراءات الوقائية، ولاسيما أننا نتجه نحو فصل الشتاء، وربما الفيروس سينتشر بسرعة أكبر”.

وتابع قائلا “لهذا اطلب واكرر طلبي في الالتزام بالاجراءات الوقائية لكي نتمكن في الاستمرار باقامة مثل هذه المشاريع لشعبنا، وأن لانفقد أعداداً أكثر من أحبتنا وأعزتنا”.

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