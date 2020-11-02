وزير الدفاع يلتقي النائب الأول لوزير الدفاع الإيراني

2020/11/02 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى وزير الدفاع جمعة عناد بمكتبه في مقر الوزارة النائب الأول لوزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي والوفد المرافق له.وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان, اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين"./انتهى2

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