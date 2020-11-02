يار الله يبحث مع محافظ كركوك الاوضاع الامنية

2020/11/02 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/بحث الفريق اول ركن عبد الامير يار الله رئيس اركان الجيش ،مع راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية العليا ،الاوضاع الامنية في كركوك وجهود تعزيز الاستقرار وسلامة وأمن مواطني المحافظة .واشاد محافظ كركوك ،بتضحيات القوات الامنية وجهودها في دعم واسناد ادارة كركوك ودوائرها في تنفيذ خطط الاعمار والبناء وتعزيز الثقه بين المواطن والقوات الامنية .من جانبه اكد رئيس اركان الجيش ،ان امن وسلامة المواطنين وحمايتهم اولوية وما تحقق من انتصارات جاء بفضل الدماء الطاهرة والتضحيات الكبيرة التي قدمها قادة وضباط ومنتسبو قواتنا الامنية البطله بجميع صنوفها وتشكيلاتها ./انتهى

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