العمل تطلق راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الحالي/ موسع

2020/11/02 | 21:52 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية راتب الرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني من عام ٢٠٢٠، لاكثر من مليون و(٣٠٠) الف اسرة مستفيدة من بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وبمبلغ يصل الى اكثر من (214 ) مليار دينار.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الحماية الاجتماعية حسين علي قوله ان : عدد الاسر التي يعيلها رجال بلغ (963676) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (161) مليار دينار .واضاف : بلغ عدد الاسر التي تعيلها نساء (430260) اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (52) مليار دينار، داعيا الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب./انتهى3

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