خاتمة كتاب ( مسلسل الحُمق .. ) - أحمد صبحى منصور

2020/11/02 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ تخيّل قرية ما يعيش سكانها في هدوء لا يسمع بهم أحد .



ثم ظهرت فيها عصابة ، إشتهرت العصابة ، وارتبط إسم القرية بهذه العصابة .



لا أحد يعرف أهل القرية الطيبين ، ولكن المجرمين هم الذين ترددت شهرتهم في الإعلام .



وفيما بعدُ لن يتذكر الناس من هذه القرية سوى أسماء مجرميها ، أما الأهالى فلن يعرفهم أحد .



ولو جاء مؤرخ فلن يسجل إلا ما هو مذكور في الصحف وما تواتر على ألسنة الناس ، أي لن يذكر من هذ ......





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