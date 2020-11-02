خاتمة كتاب ( مسلسل الحُمق .. ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ تخيّل قرية ما يعيش سكانها في هدوء لا يسمع بهم أحد .
ثم ظهرت فيها عصابة ، إشتهرت العصابة ، وارتبط إسم القرية بهذه العصابة .
لا أحد يعرف أهل القرية الطيبين ، ولكن المجرمين هم الذين ترددت شهرتهم في الإعلام .
وفيما بعدُ لن يتذكر الناس من هذه القرية سوى أسماء مجرميها ، أما الأهالى فلن يعرفهم أحد .
ولو جاء مؤرخ فلن يسجل إلا ما هو مذكور في الصحف وما تواتر على ألسنة الناس ، أي لن يذكر من هذ ......
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