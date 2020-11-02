2020/11/02 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يتوجه الناخبون الامريكيون هذا اليوم الثلاثاء الى المراكز الانتخابية لاختيار رئيس جديد للبلاد.



ومؤكد ان اهمية هذا الحدث تتجاوز حدود البلاد، لتؤثر بدرجات متباينة في مجمل الصراعات التي يشهدها العالم، خصوصا في مناطق الأزمات الحادة.



لكن تأثيره الاكبر سيكون بالطبع على الصراع السياسي والاجتماعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها.



في ادناه نقدم عرضا مكثفا لمساهمتين نشرتهما مؤخرا جريدة الحزب الشيوعي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع / حول دور اليسار في الانتخابات الأمريكية - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع / حول دور اليسار في الانتخابات الأمريكية - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).