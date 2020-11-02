وزير الصحة لـ”الصباح”: بدء العام الدراسي الجديد مازال قيد الدراسة

2020/11/02 | 22:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

اعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي، ان ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال يدرس من قبل وزارتي الصحة والتربية، والاجتماعات مستمرة بشأنه.

وقال التميمي في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان "وزارة الصحة طلبت بعض التعليمات المطلوب تنفيذها من قبل وزارة التربية، وفي حال تم تطبيق تلك التعليمات سيناقش موضوع انطلاق العام الدراسي الجديد من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

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