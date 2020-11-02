تساؤلات حول كيفية تعامل الرئيس الأميركي القادم مع سملف العراق

2020/11/02 | 22:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى مختصون في السياسةِ الدولية استغرابَهم من غيابِ العراق عن المناظراتِ التي جمعت ترمب وبايدن خلال حملتِهما الانتخابية.

وتساءل المختصون عن مدى أهميةِ العراق في الانتخاباتِ الرئاسية الأميركية والتي دخلت ساعاتِها الأخيرة قبل تحديدِ الرئيس القادم الى البيت الأبيض؟،مؤكدين أن أيَ رئيس قادم للبيت الأبيض سيكون مجبرًا على التعاطي مع الملف العراقي، خصوصًا أن هناك حوارًا إستراتيجيًا لم يَكتمل بعدُ ووجودًا عسكريًا لم يتم الاتفاق ُ عليه وصراعًا مع إيران ووكلائِها في العراق لم تــُـحسم نتائجُه بعد.

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