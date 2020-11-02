2020/11/02 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي أياكس الهولندي إصابة 11 لاعبا بين صفوفه بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة ميتييلاند الدنماركي، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني أياكس بشدة على مستوى النتائج هذا الموسم، بدور المجموعات بالخسارة أمام ليفربول (1-0) بملعب يوهان كرويف، ومن ثم التعادل مع أتلانتا الإيطالي خارج قواعده (2-2).

وكشفت أياكس عن إصابة 11 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا، بناء على نتائج الاختبارات التي خضع لها الفريق، من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وأكد أياكس أنه سيسافر إلى الدنمارك برفقة 17 لاعبا فقط، من أجل مواجهة ميتييلاند، مع غياب الحارس الأول أونانا والثاني كذلك، بسبب الإصابة بكوفيد-19.

وينتظر أياكس أيضا نتائج بعض التحليلات للاعبيه، لتعويض النقص العددي الكبير في قائمته، قبل مواجهة منافسه الدنماركي يوم غد الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 11 لاعباً بكورونا في أياكس قبل لقاء الابطال غداً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 11 لاعباً بكورونا في أياكس قبل لقاء الابطال غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).