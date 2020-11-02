2020/11/02 | 22:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم توجه الجامعات بعدم نشر معلومات الطلبة على مواقع التواصل والالكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/02 | 22:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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