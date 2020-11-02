وزير الصحة يوضح الموقف من بدء العام الدارسي

2020/11/02 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد وزير الصحة، حسن التميمي، الموقف من بدء العام الدارسي رغم وجود خطر كورونا.وقال الوزير في حديث لصحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’ ان “ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال يدرس من قبل وزارتي الصحة والتربية، والاجتماعات مستمرة بشأنه”.واضاف ان “وزارة الصحة طلبت بعض التعليمات المطلوب تنفيذها من قبل وزارة التربية، وفي …

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