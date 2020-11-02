الذهب يرتفع 12 دولاراً عند التسوية قبل الانتخابات الأمريكية

2020/11/02 | 22:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وينتظر المستثمرون انتخابات الولايات المتحدة المزمع إقامتها غداً الثلاثاء مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إنه ينبغي النظر في أي حزمة مساعدات جديدة لفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما قد يغلق الباب أمام مثل هذا التشريع بعد فترة وجيزة من انتخابات الثلاثاء.

فيما تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بـ”كوفيد-19″في أوروبا لتجاوز 10 ملايين إصابة، مما دفع دولاً آخرها بريطانيا والبرتغال، إلى تفعيل عمليات إغلاق جديدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 12.60 دولار إلى 1892.5 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.7 بالمائة إلى 1892.12 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 94.18.

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