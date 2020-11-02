2020/11/02 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 12 دقیقة

352 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت دراسة علمية جديدة، الاثنين، عن تراكم العديد من الطفرات الجينية لدى فيروس كورونا، وربما يكون أحدها قد جعله أكثر عدوى.

وحلل باحثون من جامعة تكساس، أوستن، حالات أكثر من 5000 مريض بـ"كوفيد-19"، لفهم كيفية تحور فيروس SARS-CoV-2.

وحددوا طفرة واحدة، تسمى D614G، والتي يبدو أنها تجعل الفيروس معديا أكثر.

وقال احد معدي الدراسة الدكتور إيليا فينكلشتاين، ان "الفيروس يتحور بسبب مزيج من الانجراف المحايد - وهو ما يعني فقط التغيرات الجينية العشوائية التي لا تساعد أو تؤذي الفيروس- وكذلك الضغط من أنظمتنا المناعية".

وقد كشف تحليل الباحثين أنه خلال الموجة الأولى للوباء، كان لدى 71٪ من مرضى "كوفيد-19"، طفرة D614G، التي انتشرت خلال الصيف بنسبة 99.9٪، وفقا للفريق.

وأضاف الدكتور فينكلشتاين، انه "يستمر الفيروس في التحور بينما ينتشر في أنحاء العالم، وستضمن جهود المراقبة في الوقت الفعلي مثل دراستنا أن تكون اللقاحات والعلاجات العالمية دائما في المقدمة".

وفي المجموع، حدد الباحثون ما مجموعه 285 طفرة، على الرغم من أن معظمها لا يبدو أن لها تأثيرا كبيرا على شدة المرض.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن كل إصابة جديدة هي فرصة إضافية لتطوير طفرات أكثر خطورة.

وفي حديثه إلى صحيفة واشنطن بوست، قال جيمس موسر، الذي قاد الدراسة، "منحنا هذا الفيروس الكثير من الفرص".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة حديثة تكشف عن سبب ازدياد عدوانية فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة حديثة تكشف عن سبب ازدياد عدوانية فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).