2020/11/02 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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في كتابه بعنوان”روسيا المعاصرة والعرب”..



الخبير العتوم يسبر أغوار العلاقات العربية –الروسية كتب :أسعد العزّوني كانت العلاقات العربية –الروسية منذ تأسيسها بعد الثورة البلشفية “الإتحاد السوفييتي السابق”،مثار لبس لدى العرب والسوفييت،وحتى إنهيار الإتحاد السوفييتي بداية العام 1991 ،لم يتمكن أحد من حسم ذلك الجدل الذي دار بقوة حول مضمون تلك العلاقات،وقال بعض العرب أن السوفييت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كتابه بعنوان”روسيا المعاصرة والعرب”..



الخبير العتوم يسبر أغوار العلاقات العربية –الروسية وكالة الصحافة المستقلة.

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