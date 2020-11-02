غموض يحيط ملابسات وفاة شاب في الأنبار: اعتقله الأمن.. وعُثر عليه في الطب العدلي!

2020/11/02 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يحيط الغموض ملابسات وفاة شاب في محافظة الانبار، فيما تمتنع المصادر حتى الآن عن التعليق على الجدل الدائر في قضاء هيت حول القضية. مصدر محلي أبلغ "ناس" (2 تشرين الثاني 2020)، ان "الشاب (ن)، من سكان حي القادسية في قضاء هيت بمحافظة الانبار، ويعمل موظفاً بأجر يومي في قسم الموارد البشرية بمستشفى هيت العام، ألقي القبض عليه من قبل قوة أمنية، فجر الثلاثاء الماضي، قبل أن يتم ابلاغ ذويه صباح اليوم باستلام جثة ابنهم من دائرة الطب العدلي".

وأضاف المصدر أن "اهل المتوفي وجدوا ابنهم، اليوم الاثنين، في دائرة الطب العدلي، وعلى جثته آثار تعذيب".

ولم يصدر حتى الآن توضيح من السلطات المحلية في المحافظة حول الحادثة.

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