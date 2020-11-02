"وضع غير مسبوق بكل شيء".. الأميركيون قلقون من سخونة الانتخابات

2020/11/02 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني كل من بيتي ماتيمور التي تعمل في مجال الخدمات المالية والمؤيدة للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمحامية جولي التي تدعم الديمقراطي جو بايدن، من القلق والتوتر بسبب وتيرة الانتخابات الرئاسية، حتى أنهما لا يستطيعان النوم، بحسب تقرير لـ"فويس أوف أميركا".

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