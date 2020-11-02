برلماني عراقي سابق: وجود حزب العمال الكردستاني في شنكال بقرار من البرلمان العراقي

2020/11/02 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن رئيس كتلة الوركاء والعضو السابق في مجلس النواب العراقي في تصريح صحفي أن وجود الحزب العمال الكردستاني في قضاء شنگال غرب محافظة نينوى بقرار من مجلس النواب العراقي ويجب أن يتم تمرير قرار خروجه عبر البرلمان نفسه.وصرح عضو مجلس النواب العراقي السابق السياسي “جوزيف صليوا” رئيس كتلة الوركاء في …

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